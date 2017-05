KMI waarschuwt: onweerachtige nacht met kans op intense buien

De hitte liet zich vandaag voelen: heel wat Belgen zochten verkoeling tegen de tropische temperaturen aan de kust. Een plaatselijke bui speelde al spelbreker in Oost- en West-Vlaanderen, maar ook andere provincies krijgen deze nacht een onweersbui over zich heen.

Op veel plaatsen is het vanavond nog mooi weer, maar in de provincies Brabant en Henegouwen vallen er lokaal al onweersbuien. Ze verplaatsen zich geleidelijk aan naar het noordoosten, naar Antwerpen en Limburg. Deze nacht blijft het onweerachtig, met in het hele land kans op intense buien.

Ook zondag is het onstabiel en zowel in de ochtend als in de namiddag en ‘s avonds kunnen lokaal buien en onweersbuien ontstaan. Tussendoor krijgen we ook de zon te zien en het wordt nog zeer warm, met temperaturen tussen 26 en 31 graden in het binnenland. Met een westelijke bries is het aan de kust heel wat frisser met maxima rond 20 graden.

Tussen de mooie opklaringen door wordt het maandag wisselvallig met perioden met buien en onweer. Het is wel nog altijd warm met maxima van 20 graden aan zee en 25 tot 29 graden in het binnenland. Dinsdag is het meestal bewolkt en krijgen we perioden met regen, buien en mogelijk ook nog onweer. De hitte is wel voorbij en de temperaturen keren terug naar de gemiddelden met waarden rond 23 graden in het centrum van het land.