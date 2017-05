Het was een kwalificatie met gemengde gevoelens voor Vandoorne. Enerzijds liet hij tijdens de kwalificatie zien waartoe hij daadwerkelijk in staat is, anderzijds was er ook die crash, die toch wel een serieuze domper op de eventuele feestvreugde zette.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne leek even op weg naar een halve stunt. Tijdens Q2 reed Vandoorne immers de zesde tijd. Tegen het einde van het kwalificatiegedeelte crashte onze landgenoot echter. Ondanks dat hij zich gekwalificeerd had voor Q3 kon Vandoorne daardoor niet deelnemen aan het laatste deel van de kwalificatie.

Vandoorne moest dan ook uiteindelijk tevreden zijn met de tiende tijd, al had er zonder die crash ongetwijfeld meer in gezet. Vandoorne heeft echter ook nog een gridpenalty van drie plaatsen omwille van zijn aanrijding in Spanje. Door de gridpenalty voor teamgenoot Jenson Button wint hij dan weer een plaatsje, waardoor Vandoorne uiteindelijk als twaalfde aan de race zal beginnen.

Vandoorne blikt ondanks zijn crash positief terug op de kwalificatie.

"Dit is een positieve dag," aldus Vandoorne. "Het is mijn eerste keer in Q3 maar ik had echt op de baan moeten kunnen komen. Het is echt jammer dat ik dat niet haalde!"

"We kwamen naar Monaco met de verwachting dat we competitiever zouden zijn en we hebben dit weekend overduidelijk getoond dat we een stap vooruit gezet hebben. Tijdens iedere sessie maakten we aanspraak op een plaats bij de top tien. Ik voelde me erg rustig en comfortabel in de cockpit."

Vandoorne vindt het uiteraard jammer dat hij crashte tijdens Q2, al beseft hij tegelijkertijd ook dat het soms van details afhangt of je in Monaco al dan niet crasht.

"Het is echt jammer dat mijn kwalificatie eindigde met een kleine crash. Dat gebeurt nu eenmaal soms wanneer je hier aan het pushen bent om de limiet te vinden," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: