IT-probleem British Airways: luchtvaartmaatschappij annuleert alle vluchten vanuit Londen

British Airways heeft zich op Twitter verontschuldigd voor de panne en vraag aan de klanten om zich niet naar de luchthavens te begeven vanwege ‘de extreme drukte’ in de terminals.

De luchtvaartmaatschappij voegde er aan toe dat er geen bewijs is dat de panne het gevolg is van een cyberaanval.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.