Zoutzuurlek bij farmabedrijf Pfizer: gevaar geweken

Bij het farmaceutische bedrijf Pfizer aan de Rijksweg in Puurs is deze namiddag een zoutzuurlek ontstaan. Metingen gaven beperkt verhoogde waarden aan. Ondertussen is het lek gedicht.

Er zou rond 13.30 uur in totaal 200 liter zoutzuur zijn vrijgekomen uit een opslagtank van 3.000 liter, maar was is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het lek is ondertussen gedicht.

De brandweer was massaal aanwezig op het bedrijfsterrein. Ook brandweerlui met gaspakken werden ingezet. Zij zijn gespecialiseerd om incidenten met gevaarlijke stoffen aan te pakken. De operationele coördinatie werd opgestart.

De brandweer voerde metingen uit in het bedrijf en in de omgeving, maar gevaar voor omwonenden zou er niet geweest zijn.