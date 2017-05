Raikkonen verovert polepositie in Monaco, Vandoorne crasht

Kimi Raikkonen heeft tijdens een spannende kwalificatie de polepositie voor de GP van Monaco veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne crashte en kwalificeerde zich als tiende.

Ferrari leek voorafgaand aan het begin van de kwalificatie favoriet voor de polepositie. tijdens Q1 kregen we echter meteen de nodige spankracht. Max Verstappen immers bovenaan met daarachter Vettel en Raikkonen op slechts 12 en 39 duizendsten (!) van een seconde.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed tijdens Q1 zelfs de zesde tijd, op minder dan vier tienden van Verstappen en zelfs sneller dan Hamilton. Vandoorne kon daarmee voor het eerst doorstoten naar Q2, net als teamgenoot Jenson Button die de elfde tijd reed. McLaren bewees daarmee dat het wel degelijk over een erg goed chassis beschikt en dat de Honda-motor wel degelijk een enorm handicap is op de andere circuits.

Bij aanvang van Q2 stond er meteen een rij met F1-bolides te wachten aan de uitgang van de pitlane. Nergens is het zo moeilijk om 'vrije baan' te hebben als in Monaco.

Lewis Hamilton beleefde al meteen een schrikmomentje want op weg naar Massenet wist Hamilton zijn bolide maar net uit de vangrails te houden. De Brit besefte zelf maar al te goed waaraan hij was ontsnapt want hij schudde meteen met het handje. De Brit maakte tijdens zijn ronde nadien nog een foutje, waardoor hij na de eerste runs als veertiende stond en dus in de gevarenzone.

Tegen het einde van de sessie slaagde Hamilton er tijdens zijn eerste poging niet in om zijn tijd te verbeteren, de Brit maakte opnieuw een schuiver. Even later schoof Vandoorne letterlijk in de vangrails, erg jammer voor Vandoorne die op dat moment met de zevende tijd achter zijn naam stond.

Het betekende meteen ook het einde van Q2, dit tot grote frustratie van Lewis Hamilton. De Brit overduidelijk gefrustreerd want met de veertiende tijd achter zijn naam zat zijn kwalificatie erop. Bij het passeren van de gecrashte Vandoorne maakte hij gefrustreerd een teken met de rechterhand. Vervolgens bleef hij ontgoocheld minutenlang in zijn wagen zitten terwijl die al geparkeerd stond in de garage van Mercedes. Hamiton was kwaad op Vandoorne, maar eigenlijk lag de schuld voor zijn vroegtijdige exit vooral bij hemzelf. Hamilton slaagde er tijdens zijn verschillende runs in Q2 immers niet in om een goede ronde te rijden.

In Q3 zette Kimi Raikkonen als enige tijdens de eerste run een echt snelle tijd neer. De Fin claimde met een tijd van 1:12.296 de voorlopige besttijd en eventuele polepositie. Ricciardo en teamgenoot Vettel bevonden zich op zeven tienden maar er moest dus nog een tweede snelle run volgen. Vandoorne kon door zijn crash in Q3 geen tijd neerzetten, waardoor hij als tiende werd gekwalificeerd. Daar komt echter nog wel een gridpenalty van drie plaatsen bovenop.

Valtteri Bottas strandde bij zijn eerste echt snelle poging op twee tienden, terwijl Kimi Raikkonen zijn voorlopige besttijd met nog meer dan een tiende verbeterde. Dat was nodig want Sebastian Vettel strandde bij zijn snelle poging op slechts 43 duizendsten van Raikkonen. Vettel kon op zijn beurt daarmee maar net Bottas afhouden die tijdens zijn tweede snelle rondje op amper 2 duizendsten (!) tekort kwam om de tweede plaats te claimen.

Kimi Raikkonen start morgen dus als eerste tijdens de GP van Monaco. Sebastian Vettel zorgde er dan weer voor dat Ferrari de volledige eerste startrij bezet. Voor Raikkonen was het zijn eerste polepositie sinds de GP van Frankrijk in 2008, de Fin moest 128 races wachten.

1. K. Raikkonen Ferrari 01:13.117 01:12.231 01:12.178 23

2. S. Vettel Ferrari 01:13.090 01:12.449 01:12.221 23

3. V. Bottas Mercedes 01:13.325 01:12.901 01:12.223 30

4. M. Verstappen Red Bull 01:13.078 01:12.697 01:12.496 24

5. D. Ricciardo Red Bull 01:13.219 01:13.011 01:12.998 21

6. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:13.526 01:13.397 01:13.162 30

7. S. Perez Force India 01:13.530 01:13.430 01:13.329 23

8. R. Grosjean Haas 01:13.786 01:13.203 01:13.349 29

9. J. Button McLaren 01:13.723 01:13.453 01:13.613 27

10. J. Button McLaren 01:13.723 01:13.453 01:13.613 27



11. D. Kvyat Toro Rosso 01:13.899 01:13.516 19

12. N. Hulkenberg Renault 01:13.787 01:13.628 21

13. K. Magnussen Haas 01:13.531 01:13.959 20

14. L. Hamilton Mercedes 01:13.640 01:14.106 18

15. F. Massa Williams 01:13.796 01:20.529 20



16. E. Ocon Force India 01:14.101 7

17. J. Palmer Renault 01:14.696 11

18. L. Stroll Williams 01:14.893 7

19. P. Wehrlein Sauber 01:15.159 11

20. M. Ericsson Sauber 01:15.276 11

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: