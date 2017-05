Belgen oppermachtig in landenprijs in Lissabon

België heeft vrijdag op bijzonder overtuigende wijze de landenprijs van de CSIO-jumping in Lissabon gewonnen. Constant Van Paesschen (Carlow), Fabienne Daigneux-Lange (Venue d’Fees), Jos Verlooy (Caracas) en Nicola Philippaerts (Chilli Willi) verzamelden in de Portugese hoofdstad slechts vier strafpunten. Daarmee deden ze het liefst zeventien punten beter dan Spanje. Frankrijk werd met 24 punten derde.

Na de eerste ronde ging België zonder strafpunt aan de leiding. Verlooy had wel één balk aangetikt, maar zijn vier punten werd het schrapresultaat. Nadat Van Paesschen en Daigneux-Lange in de tweede ronde opnieuw foutloos bleven en Verlooy de foutenlast een tweede keer tot vier punten beperkte, hoefde Philippaerts zelfs niet meer in actie te komen.

De Belgische springruiters namen zo een stevige optie op promotie naar de Europese eerste divisie van de FEI Nations Cup. Na drie proeven gaan ze met 280 punten ruimschoots aan de leiding. Groot-Brittannië is met 195 punten tweede. Polen en Luxemburg, die nog maar twee proeven afwerkten, volgen met 95 en 90 punten. Tsjechië is met 70 punten uit één proef vijfde.