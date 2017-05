Nafi Thiam doet in Götzis beter dan op eerste dag Olympische Spelen

Nafi Thiam gaat als tweede de slotdag in (4.056 punten) op de zevenkamp in Götzis, het officieuze WK. Maar misschien sterker nog, na vier van de zeven disciplines staat ze er beter voor dan tijdens de eerste dag van de Olympische Spelen in Rio 2016, ze heeft namelijk een voorsprong van 71 punten in vergelijking met de eerste olympische dag bijna negen maanden geleden. En of ze daarmee tevreden is, want ze heeft minder getraind dan in het olympische jaar en bovendien zit ze nog in het begin van het zomerseizoen.

In een brandende zon is Nafi Thiam sterk begonnen aan haar eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Rio 2016. Op de eerste van zeven disciplines, de 100m horden, brak ze haar persoonlijk record: 13.34. Ze heeft gelijk 33 punten voorsprong op haar record van Rio 2016. Vandaag wordt nog het hoogspringen, haar strafste discipline, het kogelstoten en de 200m afgewerkt.

Hoogspringen: meetingrecord van Hellebaut verbroken

Foto: BELGA

En of Nafi Thiam op dreef is op het officieuze WK meerkamp. In het hoogspringen, haar sterkste onderdeel waar ze traditioneel het verschil maakt met de rest van haar concurrentens, sprong ze 1,98m. Dat is een evenaring van haar persoonlijk record, gevestigd tijdens haar gouden zevenkamp op de Olympische Spelen van Rio 2016. Daarmee verbreekt ze ook het meetingrecord in Götzis, nota bene van Tia Hellebaut (1,97m). Eerder op de dag brak ze al haar persoonlijk record op de 100m horden. Na twee van de zeven disciplines staat Thiam aan de leiding en doet ze voorlopig beter dan in Rio.

Kogelstoten: Thiam niet tevreden

Ook na het kogelstoten staat Nafi Thiam aan de leiding op de prestigieuze meerkampmeeting (3.113 punten). Ook al kon ze, zoals in vorige twee proeven, haar persoonlijk niet verbeteren of evenaren. Ze wierp de kogel 14,51m ver, haar persoonlijk record bedraagt 15,35m, en daarmee was ze niet echt tevreden. Straks sluit Thiam de eerste van twee dagen af met de 200m.

200m: Opnieuw een persoonlijk record

De balans van de eerste dag: Thiam verbeterde twee persoonlijke records (100m horden en 200m) en evenaart ze haar persoonlijk record in het hoogspringen. Morgen vinden nog het verspringen, speerwerpen en de 800m plaats. Het is Thiams eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Rio. Katarina Johnson-Thompson (4.059 punten) leidt voorlopig na de eerste dag.