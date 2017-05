Advocaat klapt uit de biecht: 'Cokedealers hebben BV’s in hun adresboekje staan'

De opmars van cocaïne in Vlaanderen is niet te stoppen. Terwijl het vroeger vooral werd gebruikt door de rijkeren, heeft de drug tegenwoordig alle lagen van de bevolking bereikt. 'Advocaten, dokters, havenarbeiders en zelfs Bekende Vlamingen: geen enkele beroepsgroep is immuun voor cocaïne', zegt strafpleiter Kris Luyckx.

Cocaïne heeft de laatste tien jaar bij gebruikers een enorme evolutie doorgemaakt. De drug is populairder dan ooit in het uitgaansmilieu. 'In het weekend draaien de dealers zelfs overuren', vertelt advocaat Kris Luyckx.

'Zo heb ik cliënten die in het weekend tot wel vier verschillende koeriers op pad hebben. Ze functioneren als een soort bol.com, waarmee ze de drugs binnen het halfuur bij de mensen thuis afleveren', legt Luyckx uit.

Adressenboekjes

De grote spelers in het drugsmilieu hebben soms tot duizenden nummers in hun adresboekje staan. 'Zij sturen dan promoberichtjes naar hun adressenbestand, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe lading is toegekomen.'

En in die adressenboekjes staan niet langer alleen rijke klanten. 'Je komt er alle lagen van de bevolking tegen. Advocaten, havenarbeiders, professoren ... Ik heb zelfs cliënten die er prat op gaan dat ze Bekende Vlamingen tot hun klanten mogen rekenen', zegt Luyckx.

Maar die goedgevulde adresboekjes vormen soms een gevaar. 'Die zijn heel gegeerd. Het hoeft dus niet te verwonderen dat dealers worden bestolen van hun adressenbestand', weet Luyckx.

Groot aanbod

Hoewel grootsteden als Antwerpen er alles aan doen om de drugshandel in te perken, is het aanbod groter dan ooit. 'Het alternatief circuit draait heel goed. Het dealen gebeurt nu meer ondergronds. Dealers lopen minder in de kijker.' Ondanks alle beleidsmaatregelen, is er dus nog steeds veel cocaïne in omloop, wat resulteert in meer dealers en meer gebruikers.

En dat veroorzaakt stilaan steeds meer problemen. Zo is cannabis niet langer meer de drug waarvoor de meeste Vlamingen op zoek zijn naar hulp . Dat gebeurt nu meer voor stimu­lerende drugs zoals cocaïne of amfetamine. 'We staan nog maar aan het begin', waarschuwen experts.

Antwerpen spant de kroon

In 2015, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, zijn de gebruikers van stimulerende drugs de grootste groep in de verslavingszorg geworden, een opmerkelijk kantelpunt. In vijf jaar tijd is het aantal cocaïneverslaafden dat een behandeling heeft opgestart bijna verdubbeld. Antwerpen spant de kroon en huisvest één van de grootste groepen gebruikers in Europa.