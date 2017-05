Emma Plasschaert als vierde naar medal race in Delta Lloyd Regatta Medemblik

Emma Plasschaert heeft vrijdag één plaatsje moeten inleveren op de vierde dag van de Delta Lloyd Regatta in het Nederlandse Medemblik. De 23-jarige Oostendse werd pas zeventiende in de zevende regatta en zestiende in de achtste en zakte daardoor naar de vierde plaats.

Met zaterdag alleen nog de medal race voor de boeg, is Manami Doi zegezeker. Met 22 punten heeft de Japanse 18 punten voor op de concurrentie. Voor zilver en brons is het wel nog spannend. De Nederlandse Marit Bouwmeester is met 40 punten tweede, voor de Italiaanse Silvia Zennaro (43), Plasschaert (47) en de Deense Anne-Marie Rindom. Ook Maité Carlier (71) plaatste zich in extremis nog net voor de medal race. Met een negende en een vijftiende plaats in de regatta’s van vrijdag klom ze van de veertiende naar de tiende stek op.

Evi Van Acker moest de derde grote bijeenkomst in het zeilseizoen, na de wereldbekermanches in het Amerikaanse Miami en het Franse Hyères, wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan.

In de 49er starten Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers als derde aan de slotdag. In de regatta’s van vrijdag werden ze achttiende, zesde en dertiende

Uitslagen:

Laser Radial (na 8 regatta’s):

1. Manami Doi (Jap) 22 ptn (3/6/14/1/5/1/2/4)

2. Marit Bouwmeester (Ned) 40 (5/1/20/11/3/18/1/1)

3. Silvia Zennaro (Ita) 43 (6/8/5/2/15/21/4/3)

4. Emma Plasschaert (Bel) 47 (1/3/2/7/6/12/17/16)

...

10. Maité Carlier (Bel) 71 (8/15/9/9/18/6/9/15)

Laser (eindstand na medal race):

1. Elliot Hanson (GBr) 44 ptn

2. Charlie Buckingham (VSt) 50

3. Matthew Wearn (Aus) 58

...

na 8 regatta’s:

22. Sam Vandormael (Bel) 116 (1/20/30/14/16/21/-/14)

32. William de Smet (Bel) 139 (5/15/14/10/34/28/38/33)

49er (na 12 regatta’s):

1. Tim Fisher/Fabian Graf (Dui) 45 ptn (3/5/1/9/3/9/1/1/3/13/1/9)

2. Jorge Lima/Jose Luis Costa (Por) 53 (2/4/4/6/2/3/11/4/2/3/14/12)

3. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers (Bel) 71 (1/13/7/1/9/1/5/6/9/18/6/13)

...

12. Levi Slap/Joachim D’Hondt (Bel) 142 (15/11/15/5/15/7/-/10/20/21/3/20)