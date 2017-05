Francken en co dienen klacht in tegen Thaise overname van OHL

De oppositiepartijen in de Leuvens gemeenteraad Open Vld en N-VA dienen klacht in bij de gouverneur van Vlaams-Brabant over de afhandeling van de overname van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) door de Thaise groep King Power. De twee Leuvense oppositiepartijen stellen dat ze de kans niet kregen om alle betrokkenen in het dossier te horen.

De N-VA van Theo Francken en Open VLD, die samen met Groen en Vlaams Belang de oppositie vormen in de Leuvense gemeenteraad, hebben vrijdag een brief verstuurd aan de gouverneur. “Daarmee dienen wij klacht in tegen het Leuvense gemeentebestuur op basis van artikel 49 van het huishoudelijk reglement van de stad”, zeggen Sabine Bovend’aerde (Open Vld) en Renate Hufkens (N-VA). Dat artikel regelt de werking van de commissies belast met het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen.

“In het OHL-dossier werd ons meermaals het recht ontzegd om alle betrokkenen te horen. Zo is het voor ons onmogelijk om een gefundeerde beslissing te nemen wanneer het dossier ter stemming zal voorliggen op een van de komende gemeenteraadszittingen. Dit gebrek aan democratie moet streng aangepakt worden door de gouverneur.”

King Power, de nieuwe eigenaar van OHL, krijgt volgens het voorakkoord van 16 mei maximaal twintig dagen voor een boekhoudkundig bedrijfsonderzoek. Het clubbestuur rekent op een kortere periode voor de financiële doorlichting en hoopt dat de overname door de Thaise investeerder op het einde van deze maand afgerond kan worden. Begin juni zou er dan meer duidelijkheid moeten komen over de precieze plannen van de nieuwe eigenaar.