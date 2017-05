Man van 44 jaar gearresteerd in Manchester

In het onderzoek naar de aanslag in Manchester heeft de politie vrijdagavond in het zuiden van de stad een 44-jarige man gearresteerd.

Momenteel zitten er in Britse cellen negen mensen vast in verband met de aanslag waarbij 22 mensen zijn omgekomen. Deze meest recente arrestatie gebeurde in het stadsdeel Rusholme. Het gaat om een 44-jarige man.

In totaal werden al elf mensen gearresteerd. Twee van hen werden intussen weer vrijgelaten. De politie zegt wel dat het onderzoek snel vordert en dat ze met een ‘open geest’ handelt.