Belgian Cats onderuit tegen Rusland op EK-voorbereidingstoernooi

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag met 57-48 verloren tegen Rusland in hun eerste wedstrijd op het vierlandentoernooi in het Italiaanse Latina. De Belgian Cats bereiden zich daar voor op het Europees kampioenschap in Praag van eind juni.

De Belgen namen het tegen Rusland op zonder Emma Meesseman, die donderdag pas terugkeerde uit de Verenigde Staten en rust kreeg, en Ann Wauters, die herstelt van een liesblessure.

De Belgian Cats konden aanvankelijk gelijke tred houden met een 12-12 tussenstand na zes minuten, maar moesten uiteindelijk toch met een zware 33-18 achterstand gaan rusten. In de tweede helft begonnen de troepen van bondscoach Philip Mestdacht aan een inhaalrace onder impuls van Kim Mestdagh (10 punten) en Jana Raman (12 punten), maar kwamen ze bij het eindsignaal negen punten te kort om langszij te komen.

Zaterdag spelen de Belgen hun tweede wedstrijd op het vierlandentoernooi in Latina tegen Italië om 20u30. Zondag om 15u30 staat een wedstrijd tegen de Hongaarse vrouwen op het programma.

België bereidt in Italië het Europees kampioenschap voor, dat van 16 tot 25 juni in de Tsjechische hoofdstad Praag zal plaatsvinden. Het is ingedeeld in een groep met Rusland, Montenegro en Letland. De Belgian Cats, die zich voor het eerst in tien jaar konden plaatsen voor het EK, begonnen hun EK-voorbereiding afgelopen weekend met twee thuiszeges tegen de Slovaken (59-56 en 66-57).

Bondscoach Philip Mestdagh: “Duidelijk verschil tussen beide ploegen”

“We hebben gezien dat er een groot verschil was tussen de twee ploegen”, verklaarde bondscoach Philip Mestdagh na de wedstrijd. “Zowel in de aanval als in de verdediging hebben zij speelsters lopen die het gewoon zijn om in de Euroleague of in de Rusissche competitie te spelen. Zonder Emma Meesseman en Ann Wauters hebben wij dat niet in onze rangen. We hebben veel moeilijkheden gehad in de defensieve omschakeling en in de rebounds. Bij 45-22 was ik niet ongerust over de score, maar wel over onze manier van spelen. Dat was beter in het vierde quarter. Als je aan de leiding staat met twintig punten verschil, gaat de concentratie automatisch naar beneden, maar de Russen hebben met Vadeeva toch nog nog zes minuten met hun beste speelster gespeeld en hebben ons geen punten cadeau gedaan.”

Ann Wauters is door liesproblemen niet mee afgereisd naar Italië en hervat dinsdag de trainingen bij de Belgian Cats. Emma Meesseman, die donderdag pas terugkeerde uit de Verenigde Staten en rust kreeg, speelt zondag zeker mee tegen Hongarije en zelfs misschien ook zaterdag al tegen Italië. “We gaan geen risico nemen voor morgen”, aldus Mestdagh. “Alles hangt ervan af hoe Emma deze nacht zal herstellen. We zullen zaterdag beslissen of ze tegen Italië in actie komt.”

Toernooi van Latina: Rusland - België 57-48 (33-18) Kwarts: 20-12, 13-6, 13-9, 11-21

België: Linskens 5 ptn (6 rbds), K. Mestdagh 10, Delaere, Hendrickx 2, Carpréaux 4, Mayombo 1, Maes 2, H. Mestdagh 2, Geldof, Nauwelaers, Vanloo 10, Raman 12