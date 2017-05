De Greef ziet droom in vervulling gaan op Roland Garros: “Waarom zou ik Gasquet het leven niet zuur kunnen maken?”

Arthur De Greef (ATP-127) heeft zich vrijdag op Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brusselaar versloeg in Parijs in de derde en laatste kwalificatieronde de Duitser Daniel Masur (ATP-125) in twee sets.

“Ik ben superblij”, vertelde De Greef na zijn overwinning. “Roland Garros is mijn favoriete toernooi, maar ik had hier nog nooit echt het geluk aan mijn zijde. Drie jaar geleden werd ik nipt uitgeschakeld in de laatste kwalificatieronde en vorig jaar liet ik drie wedstrijdballen liggen tegen de Argentijnse gravelspecialist Carlos Berlocq in de tweede kwalificatieronde. Deze keer was ik het die een wedstrijdbal kon redden. Ik denk dat mijn ervaring mij vandaag geholpen heeft, zeker omdat Masur iets meer gespannen was. Het is geweldig.”

De Greef neemt het volgende week op de hoofdtabel van Roland Garros in de eerste ronde op tegen de ervaren 30-jarige Fransman Richard Gasquet (ATP-25). “Ik had een betere loting kunnen krijgen, maar het kon zeker ook slechter. Ik wou niet spelen tegen David Goffin, die ik goed ken en die een ongelooflijk hoog niveau haalt. Gasquet is een uitstekende speler met een schitterende backhand. Ook zal hij als Fransman het publiek volledig achter zich hebben staan. Ik zal de kans krijgen om op een groot court te spelen en er zullen veel balwisselingen zijn, dat gaat leuk worden. En waarom zou ik hem het leven niet zuur kunnen maken?” .

Steve Darcis: "Geen cadeau om tegen Raonic te spelen"

Steve Darcis (ATP-38) was vrijdag dan weer zonder twijfel de Belg met het minste geluk bij de loting voor de eerste ronde-wedstrijden op Roland-Garros. Met de Canadees Milos Raonic (ATP-6) kreeg de 33-jarige Luikenaar meteen een fameuze klepper voorgeschoteld. De 26-jarige Raonic was vorig jaar verliezend finalist op Wimbledon en staat te boek als één van de beste serveerders in de tenniswereld.

"Raonic, dat is geen cadeau", beaamde Darcis na de loting. "Hij staat in de top tien van de wereld, serveert heel goed en slaat erg hard van beide kanten. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Bovendien zijn de spelomstandigheden hier heel snel dit jaar. Ik had uiteraard een betere loting gewenst, maar ik ga hopen op het beste en alles geven."

Voor Darcis wordt het de eerste ontmoeting met Raonic op een tenniscourt. Maar hij weet wat hij moet verwachten tegen de Canadese reus, die vrijdag uitgeschakeld werd in de halve finales van het tennistoernooi in Lyon door de Tsjech Tomas Berdych (ATP-14). "Hij zal niet veel rally's willen spelen en ik hoop hem daarmee van slag te brengen. Ik zal hem zoveel mogelijk moeten laten bewegen door veel ballen terug te slaan. Dat zal hem irriteren. Maar om dat te kunnen doen, zal ik wel eerst zijn opslagen moeten kunnen retourneren."

Een pluspunt voor Darcis is, volgens zijn coach Yannis Demeroutis, wel dat hij op gravel aan de bak moet tegen Raonic. Gravel is de favoriete ondergrond van Darcis en het krachtige spel van Raonic komt beter tot uiting op snellere ondergronden. "Verrassingen kunnen toch altijd gebeuren, is het niet?", aldus een strijdvaardige Darcis. In 2013 zorgde Darcis al eens voor een stunt van formaat door de Spanjaard Rafael Nadal uit te schakelen in de eerste ronde van Wimbledon.