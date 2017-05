Berdych houdt Raonic uit de finale in Lyon

Eerste reekshoofd Milos Raonic (ATP-6), volgende week tegenstander van Steve Darcis (ATP-38) in de eerste ronde van Roland-Garros, is er vrijdag niet in geslaagd zich voor de finale van het ATP-toernooi in het Franse Lyon (482.060 euro) te plaatsen. De 26-jarige Canadees moest in twee tiebreaks de duimen leggen voor de Tsjech Tomas Berdych (ATP-31). Het werd 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2).

Zaterdag staat derde reekshoofd Berdych in de finale tegenover de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-13), het tweede reekshoofd. Tsonga plaatste zich met een 6-2, 3-6, 6-1 zege tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-71). Het wordt het veertiende duel tussen de 31-jarige Berdych en de 32-jarige Tsonga. Van de vorige dertien won Berdych er negen. Tsonga kwam wel als winnaar uit hun meest recente ontmoeting, in februari van dit jaar in de halve finales van het hardcourttoernooi in Rotterdam (6-3, 6-4). Op gravel is de stand in de onderlinge confrontaties in evenwicht: 1-1.

Berdych gaat zaterdag voor een veertiende ATP-titel, de eerste dit seizoen. Tsonga, in 2008 finalist op het Australian Open, heeft al veertien titels op zijn palmares. Allemaal veroverde hij die op hardcourt, op gravel speelde hij zelfs nog geen finale. Dit jaar bracht hij de toernooien van Marseille en Rotterdam al op zijn naam.