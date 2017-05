Dat op de G7 geen klimaatakkoord bereikt werd, lijkt op het internet maar bijzaak.

Begin vorig jaar liet de toen nog behoorlijk onbekende Canadese premier wereldwijd harten smelten toen bleek dat hij het wel erg goed kon vinden met de toenmalige Amerikaanse president. Het internet riep de relatie tussen Justin Trudeau en Barack Obama terstond tot ‘bromance’ uit, maar omdat de ambtstermijn van die laatste ten einde liep, was de broederliefde geen lang leven beschoren.

Iets meer dan een jaar later was Trudeau aanwezig op de meest recente vergadering van de G7, onder meer naast Donald Trump, de opvolger van zijn maatje van weleer. Dat het verhoopte klimaatakkoord bij die vergadering uiteindelijk uitbleef, leek op het internet wel bijzaak. Daar viel vooral op dat Trudeau schijnbaar een nieuwe ‘bromance’ te pakken heeft.

Ditmaal lijkt het vooral goed te klikken met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. ‘Vond ik maar iemand die naar me keek zoals Macron naar Trudeau kijkt’, schrijft iemand naast enkele kiekjes van beide heren. ‘Ik kan niet geloven dat Justin nu al een aanzoek doet’, gaat iemand anders verder. ‘Liefde hangt in de lucht’ en ‘het ziet belachelijk romantisch uit’, grappen nog enkele anderen. Dat Macron zélf een tweet over ‘het nieuwe gezicht van de Frans-Canadese vriendschap’ de wereld instuurde, was natuurlijk ook olie op het vuur.

Find someone who looks at you the way Emmanuel Macron looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/M9w4hKXHfm — Emma (@politics_n_prep) May 26, 2017

Macron and Trudeau's summery stroll in Sicily looks insanely romantic pic.twitter.com/9RZsi7OIJM — Tara Mulholland (@tara_mulholland) May 26, 2017

Apparently Justin Trudeau and Emmanuel Macron flew to Sicily for their wedding photoshoot. pic.twitter.com/7trjOsXlfi — tessa (@sherlockify) May 26, 2017