Een angstaanjagende doch briljante campagne voor verkeersveiligheid opent de ogen van heel wat Parijse voetgangers.

Welke gelaatsuidtrukking zou op uw gezicht verschijnen als u hoort dat een auto alle remmen dichtgooit om u toch maar niet van de weg te maaien? Wellicht geen al te fraaie, zoals ook enkele voetgangers ondervonden toen ze eind maart in het Parijse Île-de-France deel uitmaakten van een nieuwe campagne voor verkeersveiligheid.

Elk jaar raken in de Franse hoofdstad immers 4.500 mensen betrokken bij een ongeval dat veroorzaakt werd door onoplettende of onvoorzichtige voetgangers. Oversteken wanneer het licht nog op rood staat, bijvoorbeeld. Die verkeersovertreding inspireerde communicatiebureau Serviceplan om, in opdracht van de Sécurité routière d'Ile de France, een schrikcampagne uit te werken om dat aantal naar beneden te krijgen.

Serviceplan had drie dingen nodig: een luidspreker waar het geluid van een bruusk remmend voertuig uitgeblazen kon worden, een digitaal reclamepaneel en onvoorzichtig overstekende voetgangers. Wanneer die laatste zich aan de verkeersovertreding schuldig maakte, deed de luidspreker zijn ding. Het eindresultaat was te zien op het reclamepaneel: een aangezicht dat doodsangsten uitstaat.

De campagne werd toepasselijk 'kijk de dood niet in de ogen' gedoopt. De autoriteiten hopen er tijdens de Franse 'veertiendaagse van de zwakke weggebruiker', die nog loopt tot 28 mei, zo veel mogelijk Parijse voetgangersogen te openen.