Brändle wint tijdrit Ronde van België, Van Aert nieuwe leider

De Oostenrijker Matthias Brändle heeft de derde etappe in de Ronde van België gewonnen. Hij won de tijdrit met een tijd van 15’40”90, Wout Van Aert was derde met 15’54”24 . Gilbert strandde op de 11e plaats en is leider af in het klassement.

De Oostenrijker Matthias Brändle stond lange tijd op de eerste plaats. Zijn tijd bleek te sterk voor de andere renners. Ook wereldkampioen Tony Martin kon niet onder de tijd van Brändle duiken en haalde een tweede plaats. Philippe Gilbert deed wat hij kon om de schade te beperken en behaalde de 11e tijd.

Het was ook uitkijken naar Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar. Van Aert behaalde een knappe derde plaats en is de nieuwe leider in het algemene klassement. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Tony Martin, Brändle is derde op 11 seconden.

Zaterdag volgt de koninginnenetappe, met start en aankomst in Ans. Tijdens die rit zullen de renners onder meer de Côte de Saint-Nicolas, de Côte de la Roche aux Faucons en La Redoute beklimmen.