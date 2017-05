Dreigingsniveau Verenigd Koninkrijk blijft kritiek

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk blijft vier dagen na de aanslag in Manchester op ‘kritiek’. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd vrijdag.

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk werd dinsdag verhoogd van ‘ernstig’ naar ‘kritiek’. De verhoogde waakzaamheid kwam er omdat de onderzoekers van de aanslag in Manchester niet zeker waren dat de vermoedelijke dader, Salman Abedi, alleen handelde. ‘We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat een grotere groep mensen in verband kan worden gebracht met de aanslag’, aldus May. Het dreigingsniveau ‘kritiek’ betekent dat er een aanslag te verwachten valt.

Bij de aanslag in Manchester kwamen 22 concertgangers om en raakten 59 mensen gewond. De dader, Salman Abedi, is een 23-jarige student van Libische origine. Hij blies zichzelf op in de concertzaal en overleed ter plekke.