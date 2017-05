Antieke trams te koop

In de stelplaats van De Lijn in het Antwerpse Hoboken worden de komende weken twee oude PCC-trams te koop aangeboden. Het is de eerste keer dat De Lijn uitgerangeerde PCC-tramstellen op die manier een kans op een nieuw leven wil bieden in plaats van ze aan een schroothandelaar toe te vertrouwen.

De verkoop gebeurt via een online veiling van 1 tot en met 12 juni en de startprijs is amper 250 euro, al zullen de kopers wel moeten instaan voor de transportkosten. Het gaat om trams die dateren uit de jaren zestig en er nog nagenoeg origineel uitzien, met het gekende bruine interieur.

Voor geïnteresseerden kijkt De Lijn in de eerste plaats naar musea of verzamelaars, maar de mogelijke toepassingen van een oud tramstel lijken schier eindeloos. ‘In Nederland is er bijvoorbeeld een bed & breakfast met kamers in omgebouwde trein- en tramtoestellen’, zegt De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken. ‘Maar er zijn ook voorbeelden bekend van een frietkot, café of tuinhuis.’

25 PCC-trams maken de komende maanden in het Antwerpse straatbeeld plaats voor 14 nieuwe albatrostrams, die 249 reizigersplaatsen tellen ten opzichte van 75 in een PCC-tram en die comfortabeler en toegankelijker zijn. Volgend jaar verdwijnen er nog eens 20 PCC’s.

Indien de veiling een succes wordt, plant De Lijn in de toekomst nog meer oude trams te veilen. De toestellen wegen 16 ton en hebben een oppervlakte van 32 vierkante meter. Wie ze wil bekijken, kan na afspraak op 8 juni in de stelplaats in Hoboken terecht. Alle informatie staat op de website van het veilinghuis: www.vavato.com.