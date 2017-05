Internationale coalitie doet te weinig om Syrische burgers te beschermen

De internationale coalitie tegen de terreurgroep IS (Islamitische Staat) handelt niet zorgvuldig genoeg wanneer het aankomt op het vermijden van burgerdoden in Syrië. Dat heeft de hoge commissaris voor Mensenrechten, Zeid Ra’ad al-Hussein, vrijdag verklaard. De VN-commissaris verwijst daarbij naar het stijgend aantal burgerdoden dat veroorzaakt wordt door de aanvallen van de coalitie, die onder leiding staat van de VS.

'Dezelfde burgers die lijden onder de willekeurige bombardementen en parate executies van IS, worden ook het slachtoffer van het stijgend aantal luchtaanvallen', zo verklaarde de VN-commissaris vrijdag in Genève.

De boodschap van Zeid komt er wellicht niet toevallig één dag na de luchtaanval op al-Mayadeen, een door IS gecontroleerde stad in de noordoostelijke provincie Deir ez-Zor. Die raid van de anti-IS-coalitie heeft volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten 35 burgers het leven gekost.

Maar de commissaris wijst daarnaast nog naar het stijgend aantal burgerslachtoffers in de provincie Raqqa, waar de gelijknamige 'hoofdstad' van IS in Syrië gevestigd is. Voorts vermeldt Zeid de dodelijke een aanvallen die eerder deze maand nog plaatsvonden op Abu Kamal.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er tussen 23 april en 23 mei in totaal 225 burgers gestorven door luchtaanvallen van de internationale coalitie.