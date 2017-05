Liam Gallagher speelt benefietconcert voor slachtoffers

Liam Gallagher, de gewezen frontman van de popgroepen Oasis en Beady Eye, zal de opbrengst van een optreden in Manchester wegschenken aan de slachtoffers van de terreuraanval die zich maandagavond in de Noord-Engelse stad voordeed. Dat melden de plaatselijke media.

Het concert van Gallagher vindt komende dinsdag (30 mei) plaats in de concertzaal O2 Ritz in Manchester. Het gaat om een opmerkelijke primeur, want het wordt volgens Britse media het allereerste optreden van Liam Gallagher als solo-artiest. Het concert maakt deel uit van een korte tournee, die de zanger ook nog naar Londen, Dublin en Glasgow zal voeren.

In een interview met Manchester Evening News zegt de popster dat alle opbrengsten van dat eerste optreden naar een fonds voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Manchester zullen gaan.

‘Ik doe dit niet voor het geld’, zo verklaart Gallagher, die zelf afkomstig is uit Manchester. ‘Het optreden zou sowieso plaatsvinden. En we moeten allemaal doen wat we kunnen.’

Bij de zelfmoordaanslag aan de Manchester Arena, na afloop van een optreden van Ariana Grande, wijn maandagavond 22 mensen om het leven gekomen. De dader kwam zelf ook om bij de ontploffing. Gallagher had eerder al via Twitter laten weten dat hij ‘in total shock’ was na de aanslag.