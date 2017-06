Trudeau bouwt kussenkamp met minister-voor-een-dag Bella (5)

‘Als eerste minister zou ik ervoor zorgen dat iedereen een thuis heeft en iedereen veilig is.’ Met die inzending won kleine Bella (5) een wedstrijd van de Canadese kinderzender CBC Kids. De prijs? Een hele dag lang eerste minister van Canada zijn.

De vijfjarige Bella mocht 24 uur lang eerste minister van Canada zijn. De eigenlijke eerste minister van Canada, Justin Trudeau, liet haar dan ook volledig autonoom beslissen wat ze die dag wou doen. Wat dat dan was? Een kamp maken van kussens en dekentjes. De volledig gehoorzame Trudeau twijfelde geen seconde. Alles op zijn bureau moest wijken, en samen bouwden ze een pillow fort.

De vijfjarige Bella mocht een dag lang premier zijn omdat ze met haar inzending de wedstrijd van CBC kids gewonnen had. De hele inzending las als volgt: ‘Als eerste minister zou ik ervoor zorgen dat iedereen een thuis had en veilig was. Ik zou iedereen knuffelen. Ik zou ervoor zorgen dat de dieren en de wereld rondom ons veilig gehouden worden. Ik zou ervoor zorgen dat elke Canadees gezond is. Ik zou lief zijn voor iedereen.’