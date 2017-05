‘Klimaatakkoord van Parijs slecht voor Amerikaanse groei’

Indien de Verenigde Staten de engagementen in het klimaatakkoord zouden respecteren, zou dat een hindernis zijn voor de economische groei in het land. Dat heeft het Witte Huis vrijdag gemeld. President Donald Trump liet tijdens zijn campagne weten dat hij de VS uit het akkoord wilde terugtrekken, maar tot nu toe heeft hij daar nog geen beslissing over genomen.

‘We weten dat het niveau waarop de vorige administratie zich heeft geëngageerd zeer schadelijk zou zijn voor de Amerikaanse economische groei’, aldus economisch adviseur van het Witte Huis Gary Cohn. ‘De president zal een beslissing nemen als hij weer in het land is, hij wil weten wat de leiders van de G7 te zeggen hebben over het klimaat. De discussie wordt robuust, we weten dat, want we hebben ze vandaag al gevoerd met de Franse president, met de Belgen...’

Donald Trump ‘wil de juiste beslissingen nemen rond het milieu. Dat houdt hem bezig. Maar hij is ook zeer bezorgd over de creatie van jobs voor de Amerikaanse werknemers’, stelt Cohn nog.

Breken met beleid Obama

De klimaatdoelstelling van de Verenigde Staten, die werd vastgelegd door de Obama-administratie, is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 26 tot 28 procent tegenover 2005.

Een van de pistes die in Washington zou worden bekeken, is dat de VS in het klimaatakkoord blijft, maar wel de Amerikaanse doelstellingen herbekijkt. Dat zou ervoor zorgen dat de VS een plekje behoudt aan de onderhandelingstafel, maar intern wel breekt met het beleid van ex-president Barack Obama.

Indien de VS zich toch terugtrekken uit het akkoord, zou dat een grote domper zijn voor de ‘klimaatdiplomatie’, die minder dan 18 maanden geleden nog een historisch akkoord vierde in Parijs. Dat werd mogelijk gemaakt door een pact dat werd gesloten na bittere onderhandelingen tussen China en de VS.