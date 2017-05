‘FBI gaat Trumps schoonzoon ondervragen in onderzoek naar Russische inmenging’

De FBI onderzoekt de contacten van Jared Kushner met Rusland. Dat hebben verschillende Amerikaanse media gemeld. Kushner is de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump en één van zijn belangrijkste adviseurs.

Volgens speurders, die geciteerd worden door NBC News, zou de echtgenoot van Ivanka Trump over belangrijke informatie beschikken die relevant is voor hun onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de presidentverkiezingen van vorig jaar.

De ontwikkelingen betekenen niet dat Kushner wordt beschuldigd van een misdaad of dat hij geviseerd wordt door de FBI. Volgens bronnen, geciteerd door ABC News, behoort hij tot de personeelsleden van het Witte Huis en ex-leden van Trumps campagneteam die waarschijnlijk zullen worden ondervraagd vanwege hun contacten met de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, of omdat ze zelf contacten hadden met Russische functionarissen tijdens de verkiezingscampagne of de transitieperiode na die verkiezingen.

Flynn, die ontslag nam nadat hij loog over contacten met Rusland, en Trumps campagneleider Paul Manafort worden wel beschouwd als verdachten binnen het onderzoek, aldus nog NBC News. Eerder deze maand verklaarden verschillende media nog dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bankgegevens opvroeg van Manafort, maar dat dat niet betekent dat hij ervan beschuldigd wordt iets verkeerds te hebben gedaan.

De speurders focussen op een reeks meetings die Kushner had, met onder meer de Russische ambassadeur Sergej Kislyak en met een Russische bankier, aldus de krant Washington Post.

Kushners advocaat Jamie Gorelick liet in een persbericht weten dat zijn cliënt ‘zich al vrijwillig had aangemeld om met het Congres te delen wat hij weet over die bijeenkomsten. Hij zal voor elk ander onderzoek hetzelfde doen’, klinkt het.

Het FBI-onderzoek, dat geleid wordt door speciale aanklager Robert Mueller, moet een licht werpen op de mogelijke ‘coördinatie’ tussen leden van de entourage van president Trump en de Russische overheid.