Voormalig topjudoka Ann Simons

Amper 20 was Ann Simons toen ze op de Olympische Spelen van Sydney in 2000 brons won in het judo. Zes jaar en een gemiste editie Spelen later gaf ze er de brui aan. Haar kapotte knieën lieten geen topsport meer toe. Maar er speelde meer, zegt ze.

‘Ik was de mentaliteit beu. Er heerste verregaande normvervaging en een cultuur van seksuele intimidatie. Als je als meisje van zestien, zeventien jaar nog in volle fysieke ontwikkeling bent, en op dat vlak een beetje achterop hinkt, heeft het een grote impact om constant vernederende, vaak seksueel getinte opmerkingen te krijgen – dat je nog geen borsten hebt of je regels nog niet hebt, ...’

‘Topsport was voor mij geen veilige omgeving om in op te groeien. Als ik meer respect had gekregen, denk ik niet dat ik zo vroeg was gestopt.’

Breek de stilte

Die persoonlijke ervaring motiveerde Simons om ambassadeur te worden van Voice, een project van onderzoekster Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen en Thomas More Hogeschool) dat verhalen wil verzamelen van mensen die in de sport seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik hebben ervaren.

Samen met nog actieve topsporters zoals zwemmer Pieter Timmers (zilver op de Spelen in Rio in 2016), wielrenster Ann-Sophie Duyck (3 keer Belgisch kampioen tijdrijden) en Jaouad Achab (wereldkampioen taekwondo) nam ze een campagneclipje op dat slachtoffers wil overtuigen om niet met hun verhaal te blijven zitten. Het moet de sportwereld ertoe brengen om het thema ter harte te nemen.





In onder meer Engeland en Nederland kwamen al verschillende verhalen naar boven, maar in Vlaanderen zijn deze sporters de eersten die een statement durven te maken. Ze hopen zo het taboe en de omerta ook hier eindelijk te doorbreken.

‘Ik wil een positieve boodschap brengen’, zegt Simons. ‘Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet tolereerbaar is en dat we er iets aan kunnen doen. Er moet een cultuuromslag komen.’

‘Nu ik zelf moeder ben, besef ik pas hoe belangrijk het is dat kinderen en pubers vertrouwen krijgen om zelfbewust in het leven te staan. Ik geloof niet dat de harde, dominante cultuur van de topsport tot betere resultaten leidt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag – hoe ogenschijnlijk klein sommige opmerkingen ook zijn – legt een hypotheek op de integriteit van de sporter en ondermijnt zijn basisvertrouwen.’

‘Ik voel me geen slachtoffer en wil zo ook niet worden gezien’, benadrukt Simons, ‘maar die normvervaging heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Het heeft me tijd en energie gekost om daarmee om te gaan.’

