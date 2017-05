Ramadan start zaterdag

De ramadan, de islamitische vastenmaand, gaat komende zaterdag van start. Dat deelt Salah Echallaoui, de voorzitter van de Moslimexecutieve (EMB), donderdagavond mee.

De Raad der Theologen, die verbonden is aan de EMB, nam de beslissing donderdag. ‘Het EMB wenst hierbij zijn beste wensen voor een gezegende maand aan de moslimgemeenschap van België over te maken, en hoopt dat deze heilige maand beleefd wordt in het teken van godsvrucht, edelmoedigheid en openheid’, zegt Echallaoui in een persbericht.

De ramadan begint niet in elk land op hetzelfde moment. Het begin wordt pas kort voor de vermoedelijke start vastgelegd. Dat heeft te maken met het visueel waarnemen van de maan.