Trainer Stijn Vreven staat met NAC bijna in Eredivisie na goal van Cyriel Dessers

NAC Breda staat dicht bij een terugkeer naar de Eredivisie. Het team van trainer Stijn Vreven klopte donderdag eersteklasser NEC met 1-0 in de heenmatch van de finaleronde van de play-offs om promotie naar (of behoud in) de Nederlandse Eredivisie.

Onze landgenoot Cyriel Dessers (84.) was met een doelpunt kort voor affluiten de held bij de thuisploeg. Met in doel Jorn Brondeel en op het middenveld Arno Verschueren koos Vreven voor nog twee andere Belgen in zijn elftal.

In de andere finalewedstrijd neemt tweedeklasser MVV Maastricht het later op de avond op tegen Eredivisie-club Roda JC.

De terugmatchen van beide finalewedstrijden staan zondag op de agenda. De twee winnaars promoveren naar, of blijven in, de Eredivisie.