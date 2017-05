Demir: ‘Special Olympics veel leuker dan gedoe bij Trump’

Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir (N-VA), heeft donderdag een bezoek gebracht aan de nationale editie van de Special Olympics in Lommel. Dat Demir niet in Brussel is om Melania Trump te ontvangen, vindt ze naar eigen zeggen ‘absoluut niet jammer’. ‘Het bezoek aan de Special Olympics is zeker geen troostprijs’, klinkt het. ‘Ik vind dit zelfs veel leuker dan al die formaliteiten die komen kijken bij dat Trump-gedoe. Ik trek mij er al lang niets meer van aan.’