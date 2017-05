Macron legt lot van in Turkije opgesloten fotograaf op tafel bij Erdogan

De Franse president Emmanuel Macron heeft in zijn ontmoeting met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan, donderdagmiddag in Erdogans hotel in Brussel, het lot van de Franse fotojournalist Mathias Depardon besproken. Erdogan beloofde het dossier van de Franse journalist snel te behandelen. Dat melden bronnen uit het Elysée donderdagnamiddag.

Depardon werd begin mei opgepakt in het zuiden van Turkije. Volgens journalistenorganisatie Reporters zonder Grenzen is hij intussen aan een hongerstaking begonnen die nu al vijf dagen zou duren.

Behalve Depardon zitten in Turkije nog tientallen Turkse journalisten opgesloten, onder wie ook de Duits-Turkse correspondent van die Welt, Deniz Yücel.

De twee staatshoofden kwamen verder nog overeen dat ze samen terreur ‘in al haar vormen’ zullen bestrijden. Ze gaven ook aan meer informatie te willen uitwisselen over de burgeroorlog in Syrië. Tot slot behandelden de twee ook economische en Europese thema’s.

Erdogan in Brussel

Tegen de achtergrond van ernstige spanningen tussen Europa en Turkije hebben Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezien in Brussel. Bij zijn aankomst aan het gebouw van de Europese Raad, donderdag kort na de middag, gaf Erdogan geen verklaring. Woensdagavond nog had hij de EU nogmaals opgeroepen een beslissing te nemen over de toetreding van Turkije tot de EU. Hij wil niet dat zijn land als een schooier aan de poorten van Europa behandeld wordt. Na het begin van de ontmoeting tweette Commissiewoordvoerder Margaritis Schinas dat ‘de EU en Turkije moeten en zullen samenwerken’.

Kort voor zijn vertrek naar Brussel had Erdogan gezegd dat ‘de EU erop wacht tot Turkije zich zelf terugtrekt’.

De banden tussen Turkije en Europa waren al niet optimaal sinds de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar en de zware repressie die daarop volgde, maar ze werden nog slechter tijdens de campagne voor het recente referendum over de uitbreiding van de macht van Erdogan.

Een nieuw referendum dat Erdogan plant, over de herinvoering van de doodstraf, zou een einde maken aan de Turkse kansen op toetreding tot de EU.

Vanuit Ankara werden verschillende Europese leiders, onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, beschuldigd van ‘nazi-gedrag’ tijdens de campagne voor het referendum over de nieuwe presidentiële bevoegdheden.

Ook Erdogan wordt donderdagnamiddag verwacht op de NAVO-bijeenkomst waar het nieuwe gebouw ingehuldigd zal worden.