Londense voetbalclub beloont dakloze uit Manchester met woning

Een dakloze die na de terreuraanslag in Manchester slachtoffers te hulp snelde, krijgt nu zelf hulp. De mede-eigenaar van de Londense Premier Leagueclub West Ham United, David Sullivan, en zijn zoon Dave willen voor een half jaar een woning financieren voor de dakloze, zo maakte de club op haar website bekend.

De dakloze Stephen Jones bevond zich op het ogenblik van de explosie in de buurt van Manchester Arena. Hij rende naar de plaats van de aanslag en bekommerde zich om kinderen die het concert hadden bijgewoond. De Sullivans werden geraakt door getuigenissen over de hulp die hij had geboden.

‘Steve was slechts één van honderden mensen die niet aan hun eigen veiligheid dachten, maar anderen hielpen. We werden allebei geraakt door zijn verhaal’, zei vader Sullivan. Zijn zoon spoorde Jones via Twitter op. De twee mannen willen de dakloze ook helpen om werk te vinden.

Op de crowdfundingsite ‘Just Giving’ is ondertussen al bijna 30.000 pond (34.700 euro) gestort voor Stephen Jones.