Stevige files richting kust

Een zonovergoten feestdag met temperaturen die richting 25 graden gaan: natuurlijk trekken de Belgen dan massaal naar de kust. En ook vandaag leverde dat al vroeg ’s ochtends files op. De avondspits verloopt wel vlot.

Een half miljoen toeristen worden vandaag en de komende dagen - in het verlengd weekend - verwacht aan de kust. Geen betere omstandigheden om van de zon te genieten dan op het strand met een ijsje en/of een cocktail.

Maar zoals steeds wordt gevreesd voor lange files. De dag was rond 9 uur al slecht begonnen met aanschuiven op de E40 en de E17 in de regio van Gent richting de kustgemeenten. De drukte werd nog groter door een ongeval met drie voertuigen op de E40 in Loppem.

Naar de #Kust? Hou nu al rekening met file op #E40 en #E17 in regio Gent. Neem voldoende drinkwater mee in de auto. (camerabeeld Zwijnaarde) pic.twitter.com/kZFib4QbWN — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 mei 2017

De kust had zich voorbereid op grote drukte. Zo legt de NMBS zeven extra treinen in richting kust tijdens het verlengd weekend.

Nog problemen

Niet alleen in de buurt van Gent en richting kust waren er donderdag problemen. Op de Antwerpse Ring gaat het ook erg moeizaam richting Nederland. “Er zijn tot de middag nog werken tussen Borgerhout en Deurne en daar zijn maar twee rijstroken beschikbaar. Het is dan ook aanschuiven van voor de Kennedytunnel tot aan Borgerhout.”

Ook wie vanuit Hasselt naar Gent wilt, zal de gevolgen van die werken voelen. 'Zij doen er beter aan om via Brussel te rijden.'

#R1 Door wegenwerken thv Antwerpen-Oost, staat er file vanaf Antwerpen-Centrum. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. pic.twitter.com/3lMwJ5WTgk — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 mei 2017

De Brusselse Binnenring blijft eveneens niet gespaard van vertragingen. 'Het verkeer kan Brussel vandaag niet inrijden via de Reyerstunnels door de NAVO-top en de komst van Donald Trump. Omdat die tunnels afgesloten zijn, moet iedereen richting Vierarmentunnel. Daar staat dan ook wat file.'