Een mooie en zonnige Hemelvaartsdag

Donderdag krijgen we na het verdwijnen van het lokale ochtendgrijs opnieuw mooi en zonnig lenteweer. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in de Ardennen, tussen 23 en 25 graden in het centrum van het land en rond 21 graden aan de kust. De wind wordt geleidelijk matig uit oost tot noordoost. Aan zee steekt er in de namiddag een zeebries op uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit oost tot noordoost.

Vrijdag wordt het warm met volop zon. De temperaturen klimmen tussen 22 graden in de Hoge Ardennen en 27 of lokaal 28 graden in de Kempen bij een matige oostelijke wind. Aan de kust kan er in de namiddag een noordoostelijke zeebries opsteken.

Ook zaterdag krijgen we veel zon en wordt het nog warmer met temperaturen tot 29 of 30 graden. Naar de avond toe is een lokaal onweer niet uitgesloten. De wind waait matig uit zuidoost.

Zondag is het nog altijd zeer warm met temperaturen tot 30 graden en meer bewolking dan de dagen voorheen. In de loop van de dag kunnen er zich lokaal regen- en onweersbuien ontwikkelen.

Begin volgende week wordt het minder warm en wisselvalliger. Maandag stijgen de temperaturen nog tot 25 graden of meer en is er nog steeds kans op onweer. Daarna liggen de maxima in het centrum eerder rond 22 of 23 graden en moeten we rekening houden met enkele buien.