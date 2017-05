Van Gorp: ‘Niemand kan een leven lang op topniveau presteren’

Onze neoliberale samenleving kan maar moeilijk om met kwetsbaarheid. Ze is op het gevaarlijke punt beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit. Maar niemand is perfect, niemand kan een leven lang op topniveau presteren. Dat heeft CM-voorzitter Luc Van Gorp woensdagavond gezegd in zijn speech voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging.

‘Er is nochtans een fundamenteel verschil tussen een kwetsbare en een profiteur. Een profiteur pakt iets waar hij geen recht op heeft, een kwetsbare krijgt iets niet waar hij wel recht op heeft’, aldus Van Gorp.

In de huidige samenleving moeten mensen volgens de CM-voorzitter ‘perfect’ zijn. ‘Alles moet beter, sneller, efficiënter. Op sociale media moet het vooral leuk zijn. En als we vragen hoe het met iemand gaat, dan is “goed” het enige acceptabele antwoord. Kwetsbaarheid is uitgegroeid tot een “onwaarde” die moet verdwijnen.’

Schuldig verzuim

‘Neoliberale politici en economen hebben ons doen geloven dat we als individu alles autonoom kunnen beslissen en dat we daar ook recht op hebben. Dat we de andere niet nodig hebben. Wie in de problemen komt, moet zelf zijn plan maar trekken. Beleidsmakers die zich daaraan bezondigen, plegen in mijn ogen schuldig verzuim.’

Van Gorp wil op Rerum Novarum een krachtig pleidooi houden voor de kwetsbare mens. ‘Ik wil de kwetsbaarheid net omarmen. Wie een samenleving wil bouwen, moet een verhaal schrijven met alle mensen, ook en vooral met zij die het moeilijk hebben.’

Depressie en burn-out

‘Want ironisch genoeg maakt juist het verbergen van kwetsbaarheid radicaal kwetsbaar. We doen zo hard ons best om perfect te zijn, dat we er aan ten onder gaan. Het intensieve onderhoud van een harde buitenkant gaat uiteindelijk ten koste van onze binnenkant. (...) Nog nooit kampten zoveel mensen met een depressie of een burn-out. De lat kan op een bepaald ogenblik zo hoog liggen dat we er niet meer onderdoor kunnen.’

En gezondheid is volgens Van Gorp niet alleen fysiek en mentaal welzijn. ‘Gezondheid gaat ook over zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. Willen we echt gezond zijn, dan is het ook belangrijk om ons gelukkig te voelen, om het leven de moeite waard te vinden, om stevig in onze schoenen te staan, om ons verbonden te weten. En dat kan alleen maar als we aanvaarden dat we kwetsbaar zijn.’