Mourinho op dreef na gewonnen finale: “Er zijn veel poëten in het voetbal, maar poëten winnen niet veel titels”

José Mourinho genoot zichtbaar van de zege met Manchester United in de Europa Leaue-finale tegen Ajax. “Ik ben erg blij na mijn moeilijkste seizoen als manager. Het bestuur heeft mijn lijst met wat ik wil, wat ik al meer dan twee maanden wil. Dus nu is het aan hen. Maar nu kan voetbal me eigenlijk nog weinig schelen...”, aldus The Special One.

Het grote gelijk van Mourinho: “The Special One” won al vier Europese bekers

“Het is het einde van een zeer moeilijk seizoen. Maar een heel erg goed seizoen”, vertelde Mourinho in zijn typische stijl op de persconferentie na de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax. “We verkozen om een ticket voor de de Champions League op deze manier te behalen in plaats van vierde, derde of tweede te worden (in de Premier League, red.). We hebben onze doelstelling behaald, we zijn terug in de Champions League door een titel te winnen, een belangrijke titel. De club heeft nu elke titel in het wereldvoetbal.”

“Sinds het begin hebben we hier hard voor gevochten. We hebben altijd gedacht dat we de Europa League konden winnen en we zijn erg blij. We hebben intelligent gespeeld, we hebben het op een comfortabele manier gedaan. We waren veel sterker dan Ajax. Als je dominant bent in de lucht, kom je ver. Er zijn veel poëten in het voetbal, maar poëten winnen niet veel titels. We wisten waar we beter in waren dan hen en we hebben hun zwakke punten uitgebuit. Wij hebben de overwinning volledig verdiend. Ik ben zo blij om de jongens op krukken met die trofee te zien."

"Nu ga ik op vakantie. Ik wil geen vriendschappelijke interlands zien, ik ben egoïstisch. Ik kan het niet. Voor mij is genoeg genoeg.”

“Het is heel moeilijk geweest de afgelopen maanden, we waren met weinig. Maar drie trofeeën in één seizoen (Europa League, Super Cup en League Cup, red.) en een ticket voor de Champions League: ik ben erg blij na mijn moeilijkste seizoen als manager. Ed Woodward (vice-voorzitter, red.) heeft mijn lijst met wat ik wil, wat ik al meer dan twee maanden wil. Dus nu is het aan hem en de eigenaren. Maar nu kan voetbal me weinig schelen...”

Tot slot was er nog een vraag over Wayne Rooney, die in het slot nog mocht invallen en meteen de kapiteinsband kreeg maar wellicht na dit seizoen de club verlaat.

“Wayne Rooney was klaar om te spelen, hij was een grote optie. Maar ik hoefde niet aan te vallen bij 2-0. Ik vertelde hem gisteren dat hij een belangrijke man kon zijn, maar hij kan gerust hier volgend seizoen ook nog zijn. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons. Als hij volgend seizoen blijft, zou ik heel blij zijn.”

Ajax-coach Bosz: “Een saaie finale”

Ajax-coach Peter Bosz was uiteraard minder goed gezind: “Ik denk dat het een saaie finale was, zonder kansen van beide kanten. Maar we waren niet goed genoeg en ik moet Manchester United feliciteren. We zullen hier veel van leren en als we deze groep bij elkaar kunnen houden, zullen we volgend jaar nog sterker worden.”

Bosz sprak zijn spelers kort toe voordat ze na de verloren finale hun medaille konden ophalen. “Ik heb gezegd: kop omhoog. Zeker als je naar onze hele Europese campagne kijkt. Maar iedereen zat natuurlijk met een enorme teleurstelling. En om heel eerlijk te zijn: het heeft er vandaag gewoon niet ingezeten.”

Bosz hoopte vooraf dat zijn ploeg de wedstrijd in handen kon nemen, maar Ajax slaagde niet in die opzet. Al na achttien minuten opende Manchester de score. “Je moet tegen zo’n ploeg niet achterkomen en dat gebeurde al snel. Op een ongelukkige manier ook nog. Dan loop je achter de feiten aan. En na rust zaten we nog niet of het was al 2-0 uit een klutsbal.”

Nooit kwam Ajax in het spel. “Onze middenvelders werden kort gedekt, ze lieten Sanchez steeds indribbelen. En zelf spelen ze alles lang op Marouane Fellaini. Er waren amper kansen.”