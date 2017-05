Test-Aankoop: ‘Goede zonnecrème niet noodzakelijk duur’

Efficiënte, kwalitatieve zonnecrème hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. In een test met 17 zonnecrèmes met SPF 30 ondervond Test-Aankoop dat de best scorende crèmes niet per se de duurste zijn, ‘verre van zelfs’. De organisatie pleit bovendien voor een BTW-verlaging naar 6% op zonneproducten die geenszins mogen worden beschouwd als een luxeproduct.

Nog tot het einde van de week kunt u genieten van zomerse temperaturen. U hoeft echt niet met de auto naar zee om het water in te duiken, dat kan ook perfect aan een zwemvijver bij u in de buurt. Wij maakten een overzicht.

Test-Aankoop onderwierp zonnecrèmes met factor 30, de in België meest verkochte variant, aan een uitgebreide test. Opnieuw toont de consumentenorganisatie aan dat een hogere prijs geen garantie is voor betere kwaliteit. Zo blijkt dat de beste crème niet alleen een uitstekende bescherming biedt tegen uv A- als uv B-stralen, maar is bovendien vrij van allergenen en erg betaalbaar. De ‘Beste Koop’ is met een kostprijs van € 2,50 per 100 ml trouwens een van de goedkopere crèmes.

Van de 17 geteste zonnecrèmes, bieden er 2 niet de beloofde bescherming tegen Uv B straling (SPF). Sun care cream van Clarins haalt amper SPF 15 en de Mineral suncream lotion van Clinique zelfs maar SPF 10. Bovendien scoort de crème van Clinique ook onvoldoende op het vlak van uv A-bescherming, wat trouwens ook geldt voor Biosolis. Een verontrustende vaststelling als men weet dat uv A en uv B stralen huidkanker kunnen veroorzaken. Deze 3 crèmes zijn bovendien de duurste producten uit de test.

Allergenen

De geschiedenis herhaalt zich. Tijdens de test van mei 2016, waarbij zonnecrèmes werden getest met een beschermingsfactor 50+, waarschuwde de verbruikersorganisatie reeds voor twee producten die onvoldoende beschermden tegen uv A. Minister De Block werd hier toen over ingelicht. Test-Aankoop blijft zich dus vragen stellen over hoe de vermeldingen op de verpakking omtrent bescherming tegen uv B (SPF) en uv A door de autoriteiten worden gecontroleerd.

Volgens de ingrediëntenlijst bevatten meer dan de helft van de onderzochte crèmes, 9 om precies te zijn, potentiële allergenen. In drie zonnecrèmes zitten zelfs ingrediënten die in Europa als onveilig worden beschouwd of die de hormonenspiegel zou verstoren. Opnieuw het bewijs dat op het eerste zicht geruststellende en veelvuldig gebruikte vermeldingen als ‘hypoallergeen’ en ‘dermatologisch getest’, niet echt betrouwbaar zijn. Test-Aankoop maakt zich ongerust over deze kwalitatief slechte resultaten en heeft de betrokken fabrikanten, alsook minister De Block hierover aangesproken. Alle zonnecrèmes uit deze test worden door het testpanel tot slot ook kleverig en vettig bevonden.

6% BTW

Test-Aankoop wijst op het belang om rijkelijk en regelmatig smeren van zonnecrème en dit bij elke vorm van blootstelling aan de zon. De crème mag dateren van vorig jaar want zoals een vorige test recent heeft uitgewezen, behouden de zonnecrèmes de uv B en uv A bescherming langer dan één jaar na opening. Meteen ook de gelegenheid voor de consumentenvereniging om te pleiten voor een BTW-verlaging naar 6% op zonneproducten die moeilijk kunnen worden beschouwd als een luxeproduct. Een brief hieromtrent werd verstuurd naar minister Van Overtveldt, bevoegd voor Financiën.

Voor het volledige dossier van Test-Aankoop rond veilig zonnen kan u hier terecht. Wil u de resultaten van onze test raadplegen, dan kan dat hier.