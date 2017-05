Youri Tielemans heeft zijn toptransfer beet: de middenvelder van Anderlecht tekende een contract tot 2022 bij AS Monaco, dat bevestigden de Franse kampioen en de spelers zelf vandaag officieel.

De transfer van de 20-jarige Youri Tielemans naar AS Monaco hing al een tijdje in de lucht. De jonge Brusselaar legde vandaag en gisteren medische tests af, waarna hij een contract tot 2022 tekende.

Recordtransfer

Volgens Franse media legt de Franse kampioen 23 miljoen euro op tafel voor de transfer, volgens onze bronnen zou het bedrag echter oplopen tot 25 miljoen euro plus bonussen. Anderlecht houdt het bij “een recordtransfer”. Het maakt van Tielemans hoe dan ook de duurste transfer in de Belgische competitie: in 2008 legde Everton 22 miljoen euro op tafel om Marouane Fellaini los te weken bij Standard Luik.

Tielemans is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij speelde er sinds zijn vijfde en kwam er in 2013 als 16-jarige er in het eerste elftal. Op 28 juli 2013 debuteerde hij in een wedstrijd tegen Lokeren. Sindsdien speelde hij in totaal 185 wedstrijden in het paars-witte truitje: 139 in de competitie, 9 in de Beker van België, 1 in de Supercup en 36 Europese wedstrijden. Hij scoorde 35 keer en gaf 32 assists. Twee keer hielp hij de club aan de titel (2013-2014 en 2016-2017). Tielemans schopte het dit seizoen tot kapitein en stuwde zo zijn ploeg naar de titel in de Jupiler Pro League. Hij werd door zijn collega’s ook verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

?? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/BcMOexXCnG — CHAMPIONS ?? (@AS_Monaco) May 24, 2017

"Ik ben ontzettend gelukkig om volgend jaar deel te maken van dit team", reageerde Tielemans op zijn Twitter-account.

Ravi de faire partie de cette équipe l'année prochaine! ??? Thrilled to be a part of this team next year! ??? @AS_Monaco pic.twitter.com/kqjV5O76aH — Youri Tielemans (@ytielemans) May 24, 2017

Anderlecht wenste zijn poulain alvast veel succes bij zijn nieuwe club.