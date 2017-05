6.000 à 10.000 mensen protesteren tegen Trump

Er nemen volgens de politie ongeveer zesduizend mensen deel aan de protestmars tegen Donald Trump in Brussel. De organisatoren hebben het over 10.000 betogers.

De ‘Trump not Welcome’-mars kwam er op initiatief van enkele studenten uit Gent en Brussel, maar groeide al snel uit tot een grootschalige betoging met de steun van meer dan zeventig middenveldorganisaties, waaronder verschillende vakbonden, milieuorganisatie Greenpeace, de Vrouwenraad en Hart boven Hard.

Ook onze redactrice loopt mee met de betogers. ‘Er is veel volk’, zegt ze, maar ‘moeilijk te zeggen hoeveel precies’. Het is een kleurrijke groep, en velen draaien zogenaamde ‘pussy hats’. Er blijken veel jongeren te zijn, ‘met blikjes bier. Hier heerst bijna een festivalsfeer. Er is ook een delegatie van anti-fascistische vereniging, in het zwart met bommetjes, maar voorlopig verloopt alles rustig.’

De betoging zal aan het station aan Brussel-Noord worden afgesloten met enkele toespraken en concerten. Het einde van de manifestatie is voorzien rond 22 uur.