Anderlecht-doelman Frank Boeckx met succes geopereerd aan rug

Frank Boeckx is dinsdag met succes geopereerd aan zijn rug. Dat heeft Anderlecht woensdag bekendgemaakt op de clubwebsite. De 30-jarige doelman sukkelde al even met rugpijn.

“De medische dienst zal hem zo goed mogelijk bijstaan om hem in de beste omstandigheden voor te bereiden op het nieuwe seizoen”, zo luidt het. Paars-wit meldt niet hoe lang Boeckx buiten strijd is. Volgens onze informatie zou Anderlecht het meer dan drie maanden zonder eerste doelman moeten doen. Paars-wit is dan ook op zoek naar een vervanger en heeft interesse in Matz Sels, de ex-doelman van AA Gent. (lees meer)

Boeckx werd dit seizoen verrassend eerste doelman bij Anderlecht, dat vorige week zijn 34e landstitel veroverde. Hij deed het uitstekend, met dertien ‘clean sheets’ in de Jupiler Pro League. Op het Gala van de Profvoetballer werd Boeckx maandag tweede achter AA Gent-sluitstuk Lovre Kalinic in de verkiezing van Doelman van het Jaar.