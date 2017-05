Mircea Rednic seizoen langer trainer bij Moeskroen

Moeskroen houdt Mircea Rednic aan boord als coach. De 55-jarige Roemeen zette zijn handtekening onder een nieuw contract voor één seizoen.

Algemeen directeur Paul Allaerts is zeer tevreden over zijn werk en zijn aandeel in het behoud. “Vertrekkend vanuit een gedeelde sportieve visie zijn we er zeker van dat Rednic ons zal helpen om een competitieve kern samen te stellen voor het komende seizoen”, laat Moeskroen weten op zijn website. Een beslissing over de rest van de technische staf wordt de komende dagen genomen.