Premier Michel verwelkomt president Trump

De Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania zijn geland in België. Ze werden verwelkomd door premier Michel en zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien. De president en de first lady zullen in totaal 29 uur in ons land vertoeven, en er staat heel wat op het programma.

De aankomst van president Trump in ons land stond gepland om 15u55 op de militaire luchthaven van Melsbroek. Het eerste vliegtuig dat aankwam was zijn supportvliegtuig. Uiteindelijk landde de president zelf om 16u13. Premier Michel en zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien stonden de president en de first lady op te wachten. Er was een fanfare en een kleine militaire parade voorzien voor de aankomst van de president. Het vliegverkeer werd stilgelegd voor de aankomst van de president. De Amerikaanse pers vloog mee met de Air Force One en stapte langs de achterkant van het vliegtuig uit.

Trump zal hier blijven tot donderdagavond 21 uur. Dan vliegt hij naar Sicilië, waar de G7-top plaatsvindt. De president zal vandaag een kort gesprek hebben met koning Filip en koningin Mathilde, daarna heeft hij een vergadering met premier Michel. Morgen bezoekt hij de Europese instellingen, praat hij met Franse president Emmanuel Macron en woont hij de officiële opening van het nieuwe Navo-gebouw bij.

Hieronder kan u live het bezoek van Donald Trump aan ons land volgen.

