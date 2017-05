Seksuologe Goedele Liekens heeft een platform gelanceerd voor koppels die een boost kunnen gebruiken in hun seksleven. Op Goedele.com vind je niet alleen raad, maar ook levensechte demonstraties en getuigenissen. Want ‘lichamelijke afstand creërt snel geestelijke afstand’.

‘Alles wat je moet weten over seks en relaties op één site,’ leest de aankondiging van het online platform dat vandaag gelanceerd werd. Wie naar Goedele.com surft zal geen porno te zien krijgen, maar de inhoud blijft sexy. Goedele’s Sexclass, bijvoorbeeld, toont meer dan 60 expliciete beelden van koppels die ‘het doen’. Een eerste serie wordt volledig toegewijd aan orale seks. ‘Pijpen en beffen kortom,’ maar dan ‘stijl- en respectvol in beeld gebracht’.

Liekens windt geen doekjes om haar motieven. ‘Goede seks, dat gaat niet vanzelf,’ leest de aankondiging nog. Dat gaat ‘alleen in de films’. Om daar iets aan te doen en tegelijk de mythes van hardcore porno te weerleggen, bedacht Liekens deze ‘how-to’ cursus. Want in een recent onderzoek, schrijft Liekens, gaf 95 procent van de deelnemers aan af en toe naar porno te surfen. Velen doen het om ‘bij te leren’. Daar knelt het schoentje. ‘Porno is niet gemaakt om je seksleven te verbeteren. Het hoofddoel is op te winden. Daar is op zich niks mis mee. Maar porno geeft wel een vertekend beeld van wat goede, wederkerige seks kan zijn en het vrouwelijk genot is vaak van onderliggend belang,’ aldus Liekens.

‘Het kan niet genoeg benadrukt worden: seks is de smeerolie van een relatie. Lichamelijke afstand creëert snel geestelijke afstand.’