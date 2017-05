Nadat first lady Melania Trump kennelijk liever niet hand in hand ging met Donald Trump, reageert de huisfotograaf van voormalig president Barack Obama met een foto.

Na de landing in Israël wou de Amerikaanse president Donald Trump de hand van zijn echtgenote Melania nemen, maar die zag dat blijkbaar niet zitten. Het was een klein gebaar, maar het ontging de vele camera’s niet. Ook in Rome leek ze daar geen zin in te hebben.

Voor Pete Souza, de fotograaf die Obama jarenlang volgde in het Witte Huis, was het de perfecte gelegenheid om een foto uit de oude doos te halen waarop Michelle en Barack Obama hand in hand zitten. Zijn bijschrift? Niets meer dan ‘holding hands’, maar dat was genoeg om duidelijk te maken waar de foto op moest reageren.

Holding hands. Een bericht gedeeld door Pete Souza (@petesouza) op 23 Mei 2017 om 7:53 PDT

Het is overigens niet de eerste keer dat Souza op Instagram spot met de opvolger van Barack Obama.