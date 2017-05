Helmut Lotti heeft stemproblemen

Helmut Lotti (47) moet drie concerten in Duitsland afzeggen wegens stemproblemen.

‘Het goede nieuws is dat er niets beschadigd is’, aldus de zanger. ‘Mijn strottenhoofd is gewoon ontstoken, en dat wordt behandeld met antibiotica. Het slechte nieuws is dat ik de eerste drie dagen niet kan zingen.’

Lotti laat onderzoeken of hij komend weekend wel op het podium kan staan. Maar zijn optredens in Hannover, Brunswick en Cottbus deze week gaan alleszins niet door.

Helmut Lotti treedt in Duitsland weer op na zeven jaar afwezigheid. Hij heeft een nieuw album uitgebracht en maakt tussen mei en december een comebacktournee.