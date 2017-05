Doet u mee aan de ‘Bloem Bucket Challenge’?

Woensdagvoormiddag de aftrap gegeven van de ‘Bloem Bucket Challenge’. Het doel? Zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken.

Naar analogie met de ‘ice bucket challenge’ hoopt een nieuwe suïcidepreventieorganisatie voor jongeren op een virale campagne. Bij de ‘Bloem Bucket Race’ stoppen deelnemers hun gezicht in een emmer vol bloem, waardoor zich een masker vormt op het gelaat.

‘Dit symboliseert het masker waarachter we ons soms verstoppen’, zegt Jean-Louis Copers, die in 2015 zijn zoon verloor en wiens vrienden met hem de handen in elkaar sloegen voor een suïcidepreventieorganisatie. ‘Vervolgens worden jongeren attent gemaakt dat het niet altijd nodig is je gevoelens te verbergen.’

De organisatie kreeg de bus van de Rode Duivels om jongeren aan te zetten het campagnefilmpje bekend te maken via de sociale media.

Aantal zelfdodingen terugdringen

De nieuwe vzw ‘Tout Bien - Okidoki’ wil het aantal zelfdodingen onder jongeren op korte termijn terugdringen van 18 tot 10 per 100.000 inwoners, zoals dat in Nederland het geval is, al stellen ze nul als einddoel voorop. Door te focussen op suïcidepreventie bij jongeren, willen ze een leemte opvullen in de huidige preventiecampagnes en -initiatieven. Actrice Barbara Sarafian is meter van het project.

In november organiseert de vereniging nog een hackaton, om ideeën rond zelfdodingspreventie zo snel mogelijk om te zetten naar werkende instrumenten voor sociale media. Meer informatie op www.heyhoegaathet.be.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.