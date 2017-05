‘Het is waar’, zo bevestigde Tom Cruise de geruchten in een interview met de Australische televisie. ‘Waarschijnlijk starten de opnames volgend jaar. Het gaat gebeuren.’

De acteur speelde in Top Gun, geregisseerd door Tony Scott, de eigenwijze gevechtspiloot in opleiding Maverick, die de beste van zijn klas wil worden. De filmde lanceerde de internationale filmcarrière van Cruise definitief.

De producer van Top Gun Jerry Bruckheimer hintte al enkele keren op een vervolg van de succesrijke actiefilm. Vorige tweette hij een foto met Tom Cruise met als bijschrift dat het de 31ste verjaardag van de openingsdag van Top Gun was. In 2016 zei hij al dat hij met Tom Cruise Top Gun 2 ging bespreken.

In Paris for #PiratesoftheCaribbean press and stopped by the MI:6 set to see TC on the 31st anniversary of Top Gun opening day. pic.twitter.com/qiSp2Dkyrl