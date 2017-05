Drie verdachten opgepakt, dader 'maakte reis naar Syrië'

Woensdagochtend zijn drie verdachten opgepakt in het zuiden van Manchester. Dat bevestigt de politie. De dader van de zelfmoordaanslag in Manchester, die aan 22 mensen het leven heeft gekost, handelde vermoedelijk niet alleen. Groot-Brittannië schakelt 3.800 soldaten in om verdere aanslagen te vermijden.

De Britse politie meldt dat er woensdagvoormiddag drie mannen zijn opgepakt in het zuiden van Manchester. De politieactie houdt verband met het onderzoek naar de aanslag in de Manchester Arena. Een van de mannen is de broer van de dader, Salman Abedi. Dat is bevestigd aan de BBC. Dinsdag werd ook al een man opgepakt in het kader van het onderzoek.

‘Het lijkt heel aannemelijk en goed mogelijk dat de dader het niet op zijn eentje heeft klaargespeeld’, zei Brits minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd aan BBC. Rudd bevestigde wat verschillend kranten al schreven: de 22-jarige dader, Salman Abedi, was gekend bij de Britse inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb reisde Abedi onlangs nog naar Syrië. 'Het enige wat we weten is dat Britse onderzoekers ons verteld hebben dat het gaat om een Brit die onlangs naar Libië reisde. Hij zou vervolgens waarschijnlijk doorgereisd zijn naar Syrië en geradicaliseerd zijn. Hij heeft alleszins een bewezen link met IS.'

Lekken

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk werd ondertussen opgetrokken van ‘ernstig’ naar ‘kritiek’. Dat betekent dat er mogelijk nog meer aanslagen kunnen plaatsvinden, zei de Britse premier Theresa May dinsdagavond. Concreet worden er zo’n 3.800 militairen ingezet op straat om meer aanslagen te voorkomen. Die moeten de politie ontlasten, waardoor ze meer kunnen controleren en onderzoeken.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken ergert zich wel ook aan het feit dat veel informatie afkomstig is uit Amerikaanse en Franse nieuwsmedia. Aan de BBC geeft ze zelfs toe dat ze van plan is om te herzien welke informatie met andere landen gedeeld zal worden. ‘De Britse politie is heel erg duidelijk geweest dat ze zelf de nieuwsstroom wil controleren om de integriteit van het onderzoek te beschermen. Het is dus ergerlijk dat die informatie door andere bronnen wordt gelekt. Dit mag niet meer opnieuw gebeuren.’