In Vaticaanstad heeft paus Franciscus een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Na Trumps stops in Saudi-Arabië en Israël, houdt Trump dus ook halt in Europa. Of het een hartelijk gesprek was tussen beide wereldleiders valt te betwijfelen. Eerder kwamen de twee zwaar in aanvaring over Trumps plannen om een muur te bouwen op de grens met Mexico.