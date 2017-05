Dreigingsniveau Verenigd Koninkrijk opgetrokken naar ‘kritiek’

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk wordt opgetrokken van ‘ernstig’ naar ‘kritiek’. Dat betekent dat er mogelijk nog meer aanslagen kunnen plaatsvinden, zei de Britse premier Theresa May dinsdagavond.

De verhoogde waakzaamheid komt er omdat de onderzoekers van de aanslag maandagavond in Manchester niet zeker zijn dat de vermoedelijke dader, Salman Abedi, alleen handelde. ‘We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat een grotere groep mensen in verband kan worden gebracht met de aanslag’, aldus May.

Het leger zal nu ingezet worden om belangrijke plaatsen te beschermen, en op evenementen zoals concerten. Ze zullen werken onder het bevel van politieofficieren.

Bij de aanslag van maandagavond kwamen 22 concertgangers om en raakten 59 mensen gewond.