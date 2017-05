Eliud Kipchoge last rustpauze in en laat verstek gaan voor WK atletiek

Eliud Kipchoge zal niet aantreden op het WK atletiek in Londen (4-13 augustus). Dat heeft de 36-jarige Keniaan, die afgelopen zomer nog op de Olympische Spelen in Rio de gouden medaille won op de marathon, dinsdag bekendgemaakt. Kipchoge wil nog uitrusten na zijn (nipt mislukte) poging van begin april om de marathon in minder dan twee uur te lopen.