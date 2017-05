ACV haalt uit naar liberaal en rechts

In de aanloop naar Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, heeft ACV-voorzitter Marc Leemans dinsdag hard uitgehaald naar het liberale beleid en de rechtse partijen en hun 'steeds rechtser, steeds populistischer' opbod.

Volgens de ACV-voorzitter zijn we opnieuw in de 19de eeuw beland: rijken worden rijker door niets te doen, terwijl je van werken nooit rijk wordt. Belastingen worden dan weer verketterd, merkt Leemans op. 'Het heersende liberale mantra dreunt minder belastingen, minder overheid, minder regels. Hun blauwe recepten voor een betere wereld zijn antieke recepten uit zeer ongelijke tijden.'

Met name Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wordt door de mangel gehaald. Die had bij de presentatie van haar nieuw boek nog uitgehaald naar de vakbonden. Die zouden de vooruitgang tegenhouden. 'Zeg dat aan de vele mensen in hamburgerjobs of in de ratrace van onwerkbaar werk. Hun korte beentjes kunnen inderdaad niet weglopen, maar af en toe geraken ze wel in het stemhokje en springen ze kwaad naar het potlood. Waarna ze velen van kleur doen verschieten', aldus Leemans tijdens zijn speech in Heusden-Zolder.

Alle rechtse partijen liggen onder vuur van Leemans. Rechts is in een concurrentie verwikkeld die een neerwaartse spiraal creëert. 'Steeds rechtser, steeds populistischer. Tegenover moslims, tegenover mensen met buitenlandse roots, tegenover vluchtelingen. Steeds xenofober, steeds meer flirtend met rabiaat racisme, steeds hatelijker'.

Een slecht rapport is er ook voor de regering. 'Op het sociaal-economisch en fiscaal palmares van deze regering zijn wij helemaal niet fier. Het is namelijk niet fair', zegt Leemans. De vakbond wijst op de bestaande ongelijkheid - 'het is de elite die de put wil laten vullen door gewone mensen' - en hamert op de nood aan eerlijke fiscaliteit: 'Zelfs OESO en het Internationaal Muntfonds, niet onze beste vrienden, wezen België recentelijk op onze unfaire fiscaliteit en vragen ons een meerwaardebelasting in te voeren.'

Krijgen ook een veeg uit de pan: de bedrijven, of in de woorden van Leemans: 'zij die geen belastingen willen betalen'. Meer dan de helft van de bedrijven betaalt geen bedrijfsbelasting. 'Egocentrisch incivisme', luidt het ACV-oordeel.

De regering krijgt meteen wat tips mee van het ACV: trek de uitkeringen en pensioenen minstens op tot de armoedegrens, zorg voor betere en correct betaalde jobs in plaats van slechte hamburgerjobs of zorg voor een echt budget voor de zware beroepen. En: 'Zorg voor eerlijke belastingen. Het is niet normaal dat gewone mensen meer belasting betalen dan vermogenden en bedrijven'.